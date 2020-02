JinkoSolar Aktie: Was ist denn jetzt los?

Im laufenden Jahr war die Aktie von JinkoSolar die große Ausnahme an der Börse. Nahezu alle Titel aus China mussten in Folge des Coronavirus heftig Federn lassen, JinkoSolar konnte seinen Kurs jedoch stetig und in hohem Tempo verbessern. Vor dem Wochenende erhielt die Aktie aber einen ordentlichen Dämpfer. Allein am Freitag ging es um knapp 1,8 Prozent abwärts.

Schlägt das Coronavirus doch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung