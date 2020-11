JinkoSolar Aktie: Vorausschauend!

Das klingt durchaus vorausschauend bzw. sollte in der Branche eigentlich üblich sein: JinkoSolar Holding Co., Ltd. (kurz “JinkoSolar”) teilte am Freitag mit, mit einem Lieferanten von Silizium einen Abnahmevertrag geschlossen zu haben. Und zwar geht es darum, dass JinkoSolar und eine Tochter namens Sichuan Jinko einen entsprechenden langfristigen Vertrag mit Tochtergesellschaften der „Tongwei Co., Ltd.“ geschlossen haben. Deren Töchter wie „Sichuan ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung