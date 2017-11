JinkoSolar-Aktie: Und schon wieder verlässt die Anleger der Mut!

Liebe Leser,

in den letzten Wochen hat sich die JinkoSolar-Aktie erfolgreich gegen den Abwärtstrend gestemmt und wieder deutlich Boden gutgemacht. Innerhalb der letzten vier Wochen konnte die Aktie damit fast 13 % an Wert hinzugewinnen. Über den wichtigen Widerstand zwischen 28 und 28,50 Euro hat es die Aktie trotz der aussichtsreichen Position nicht geschafft. Dies stimmt nun etwas negativ, denn der Kurs setzte sofort zu einer Abwärtsbewegung an. So ging es mit der Aktie am Dienstag um fast 4 % nach unten.

Einschätzungen zum Chartbild: Vieles hängt nun von den nächsten Wochen ab!

Entscheidend werden jetzt wohl die Entwicklungen der nächsten Wochen sein, denn dann zeichnet sich vielleicht eine Richtung ab. Der Aktienkurs könnte trotz des aktuell herrschenden Abwärtsdruck wieder nach oben drehen und einen Angriff auf den Widerstand wagen. Ein Bruch des Widerstands würde völlig neue Möglichkeiten für die JinkoSolar-Aktie eröffnen.

Charttechnische Analyse: Wo befinden sich die nächsten Rückzugsorte der Aktie?

Der gleitende Durchschnitt (100) könnte nun der erste unterstützende Faktor auf dem Weg nach unten werden. Die Durchschnittslinie befindet sich bei fast 26 Euro.

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.