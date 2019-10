JinkoSolar Aktie: Termin vormerken!

Bei der JinkoSolar Holding Co., Ltd. (kurz „JinkoSolar“) steht inzwischen auch fest, wann die Zahlen zum 3. Quartal veröffentlicht werden: Am Dienstag, 19. November sollen diese noch vor Eröffnung der US-Börsen veröffentlicht werden. Den Termin können sich JinkoSolar-Aktionäre entsprechend vormerken. Angesichts einer 12-Monats-Performance in Euro von ca. +80% stellt sich natürlich auch die Frage der Erwartungshaltung. Kann das Wachstum vom 2. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



