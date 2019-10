JinkoSolar Aktie: Starker Freitag weckt Hoffnungen!

Die JinkoSolar Holding Co. Ltd (kurz „JinkoSolar“) ist ein chinesisches Unternehmen mit Hauptsitz in Shanghai. Sie produzieren Solarzellen, Solarmodule und Montagesysteme für die Solarmodule. Das Tochterunternehmen „JinkoPower“ betreibt einige Solarparks, die durch die eigenen Module ausgestattet werden. JinkoSolar gab bekannt, dass sie aus Spanien einen Auftrag für Solarmodule bekommen haben. Zudem hat sich JinkoSolar das Ziel gesetzt, 100 % erneuerbare Energie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



