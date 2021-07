JinkoSolar-Aktie: Die Sonne scheint wieder!

Die JinkoSolar-Aktie ging in den letzten Wochen richtig durch die Decke. Nachdem die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers Mitte Mai ein Jahrestief bei ca. 25 Euro erreichte, ging es kräftig bergauf. Vorgestern knackte die JinkoSolar-Aktie sogar die 50-Euro-Marke, fiel zum Wochenschluss jedoch wieder auf ca. 47,5 Euro ab. Was treibt die Aktie momentan an und ist mit weiteren Kurssteigerungen zu rechnen?

