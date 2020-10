JinkoSolar Aktie: So krass wie absehbar!

Die Papiere von JinkoSolar, lange Zeit eine Langweileraktie unter der Sonne, hatte sich in den vergangenen Wochen zum echten Highflyer entwickelt. Nach Wasserstoff schien Solarenergie der neue Hype an den Börsen. Und in der Tat legten die Papiere des chinesischen Solarmodul-Produzenten los wie die Feuerwehr. Im vergangenen Monat hatte sich die JinkoSolar-Aktie im Wert zwischenzeitlich weit mehr als verdreifacht. Tja, bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



