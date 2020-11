JinkoSolar Aktie: Sensationell!

JinkoSolar ist offenbar einer der ganz großen Gewinner der US-Wahl. In den vergangenen Tagen ging es an den Börsen noch nicht aufwärts. Dennoch: Sensationell, was die Aktie in den zurückliegenden drei Monaten schaffte: Mehr als 180 % Plus zeigen, dass die Finanzmärkte sehr frühzeitig auf einen Sieg von Joe Biden gesetzt haben. Dies wiederum dürfte sich in einem bemerkenswerten Kursziel fortsetzen.

