JinkoSolar Aktie: In Seitwärtsphase gefangen!

Nach den riesigen Anstiegen gönnen sich die Bullen eine Pause. So ist die JinkoSolar Aktie nun in einer seitwärts gerichteten Bewegung gefangen. Diese hat allerdings korrektiven Charakter, sodass am Ende ein Anstieg in Richtung 100 USD durchaus möglich sein dürfte.

