JinkoSolar Aktie: Schöner neuer Auftrag!

Es gibt eine gute Neuigkeit von der JinkoSolar Holding Co., Ltd. (kurz „JinkoSolar"). Und zwar teilte das Unternehmen am Dienstag mit, einen neuen Auftrag zur Lieferung von Photovoltaik-Modulen unterzeichnet zu haben. Konkret soll es da um ein Projekt mit 300 MW Volumen in der Gemeinde Talaván in Spanien gehen, so JinkoSolar. Die Module sollen demnach an das Unternehmen METKA EGN geliefert



