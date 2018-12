JinkoSolar Aktie: Ruhe bewahren!

Nachdem die Anleger von JinkoSolar zuletzt in einen regelrechten Kaufrausch verfallen waren, ging es mit der Aktie am Freitag wieder rapide abwärts. Die Aktionäre mussten Verluste in Höhe von 7,62 Prozent verkraften, der Kurs verschlechterte sich dadurch bis auf 10,18 Euro. Schlechte Nachrichten waren dafür nicht verantwortlich. Viel mehr dürfte es sich nach den letzten massiven Zugewinnen um Gewinnmitnahmen halten. Da die psychologisch wichtige ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.