JinkoSolar-Aktie: In Richtung Norden!

Das Wertpapier konnte in den letzten Monaten viele Aktionäre glücklich machen. So stieg sie in einer Periode von nur 6 Monaten um mehr als 105 %. Andere Indikatoren zeigen, dass sich dieses Wachstum auch noch in Zukunft fortsetzen kann.

Die chinesische Regierung bietet Aktionären mit einem Programm zum Ausbau der erneuerbaren Energien wieder Luft für neue Fantasien. Die Aktie von JinkoSolar könnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung