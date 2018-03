JinkoSolar Aktie: Raus aus dem Keller?

Liebe Leser,

die Aktie von JinkoSolar hat es weiterhin schwer an der Börse. Trotz einer Erholung bei US-Indizes in den letzten Tagen kommt das Papier nur langsam in Bewegung. Zwar geht es mit dem Kurs seit etwa einer Woche wieder aufwärts, das Tempo bleibt dabei aber gemächlich. Am Freitag konnten die Anteile immerhin um 1,5 Prozent zulegen und sich auf 18,81 USD ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.