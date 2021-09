JinkoSolar-Aktie: die Kurse kesseln sich ein!

Das 2020er-Hoch ist bei 77,20 EUR zu finden. Von dort an ging es mit JinkoSolar um sage und schreibe etwa 70 % in der Spitze Richtung Süden. Die Kurse stabilisierten sich auf einer massiven Unterstützung im Bereich von etwa 23,00 EUR und zogen vorerst wieder zur Oberseite an. Insgesamt stellt sich, mit Blick auf den Chart, eine spitz zulaufende Dreiecksformation dar.

Wohin ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!