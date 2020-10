JinkoSolar Aktie: Kräftiger Einbruch!

JinkoSolar Aktie: Nach den extremen Anstiegen zeigte sich in den letzten Handelstagen eine kräftige Konsolidierung. Diese ist völlig normal und gesund. Wichtig ist nur, dass die Bullen die Situation etwa im Bereich 60,00 bis 50,00 USD in den Griff bekommen. Es ist anzunehmen, dass sich in den nächsten Wochen/Monaten eine Trend-bestätigende Formation zeigt, welche dann positiv zur Oberseite aufgelöst wird. Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



