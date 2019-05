JinkoSolar Aktie: Kommt noch ein Trendwechsel?

Die JinkoSolar Aktie hat einen langen Aufwärtstrend hinter sich und ist in einen Seitwärtstrend übergegangen. Die SMAs der Aktie zeigen noch zwei Kaufsignale an und bewegen sich unter dem Kurs. Der MACD zeigte ein Verkaufssignal an, bevor dessen Linien zusammengelaufen sind. Das Jahreshoch und der lokale Widerstand liegen bei ca. 19 USD. Die nächste Unterstützung findet sich bei 16 USD und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



