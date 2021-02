JinkoSolar-Aktie: Kommt es jetzt zum Crash?

Seit Jahresbeginn konnte die JinkoSolar-Aktie sich in einem Seitwärtstrend zwischen 50 und 60 Euro halten. Das versetzte die Anleger nicht unbedingt in Euphorie. Im Jahresvergleich hinterließ das Papier aber immerhin ein gutes Bild. Es scheint so, als könnte sich das schon bald ändern.

In der vergangenen Woche mussten die Aktionäre signifikante Verluste hinnehmen. Von rund 55 Euro ging es bis zum Wochenende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung