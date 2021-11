JinkoSolar-Aktie: JinkoSolars Stärke ist eine schlechte Nachricht für die Konkurrenz!

Seit Wochenbeginn verlor der Aktienkurs mehr als 10 %. Nichtsdestotrotz bleibt der Gesamtausblick für die Solarmodulbranche positiv und die jüngsten Veröffentlichungen des Unternehmens unterstützen diese Ansicht.

So gab JinkoSolar gestern bekannt, dass es noch in diesem Jahr eine neue Serie der hocheffizienten Tiger Neo-Modulen auf den Markt bringen will. Diese Module nutzen die N-Typ TOPCon Technologie und verfügen über einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung