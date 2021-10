JinkoSolar-Aktie: Jetzt wird es ernst!

Im Anschluss an das Hoch vom 2. September bei 55,99 US-Dollar ging die JinkoSolar-Aktie in eine Korrektur über und fiel wieder zurück. Der 50-Tagedurchschnitt wurde durchbrochen und im Tief fiel der Wert am 29. September auf 41,33 US-Dollar zurück. Hier startete eine neue Aufwärtsbewegung. Sie überwand den EMA50 und erreichte in dieser Woche ein Hoch bei 62,00 US-Dollar. Es leitete ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



