JinkoSolar Aktie: Heftige Schlappe!

Es ist gerade einmal zwei Wochen her, dass die JinkoSolar Aktie bei 21,95 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch erreichen konnte. Viel übrig ist von den hohen Kursen nicht mehr. Durch Gewinnmitnahmen kam es zu herben Verlusten und noch immer kann von einer Entwarnung keine Rede sein. Im Gegenteil, am Montag nahm der Abwärtstrend sogar an Tempo auf und es ging um mehr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Netflix



mehr >