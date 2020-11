JinkoSolar Aktie: Halten die 50 Euro?

Hält bei der Aktie der JinkoSolar Holding Co., Ltd. (kurz „JinkoSolar“) diese Woche die Marke von 50 Euro? Bekanntlich hat der Titel seit den Oktober-Hochs rund ein Drittel an Kurswert verloren. Das klingt für längerfristige Investoren schlimmer, als es ist – denn auf Jahres-Sicht hat sich die Aktie dennoch vervielfacht. Was aktuell bei JinkoSolar beachtenswert ist: Deren operative Tochter „Jinko Solar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung