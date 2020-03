JinkoSolar Aktie: Gutes Timing!

Die JinkoSolar Holding Co., Ltd. (kurz “JinkoSolar”) kann in Bezug auf ihre jüngsten Aktien-Rückkäufe auf recht gutes Timing verweisen. Um was es geht: Am 12. März hatte das Unternehmen ein Programm zum Rückkauf eigener Aktien angekündigt. Inzwischen teilte JinkoSolar dazu mit: Zwischen dem 17. und dem 18. März wurden im Rahmen des Programms insgesamt 200.000 eigene ADSs (= American Depositary Shares) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung