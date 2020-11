JinkoSolar Aktie – Geht es weiter abwärts?

Es kam wie es kommen musste! Die JinkoSolar-Aktie ist erst einmal am Widerstand nach unten abgeprallt! Charttechnisch also keine Überraschung im Kursverlauf! Grundsätzlich ist es auch nicht weiter verwunderlich, das nach einer derart kräftigen Aufwärtsbewegung Gewinne mitgenommen werden. Vor allem hat sich in der JinkoSolar-Aktie eine Verdreifachung des Kurswertes innerhalb kurzer Zeit ergeben! Die Standard-Indikatoren zeigen sich auf extrem überkauften Werten! ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung