JinkoSolar-Aktie: Geht der Absturz weiter?

In der laufenden Woche passierte genau das, wovor Analysten schon im Vorfeld warnten. Die JinkoSolar-Aktie bekam es nach dem Höhenflug der vergangenen Wochen mit einer heftigen Korrektur zu tun. Am Mittwoch ging es um rund 20 Prozent abwärts für den Titel und auch am Donnerstag setzte sich der negative Trend mit Verlusten in Höhe von knapp 2,5 Prozent fort. Das führt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung