JinkoSolar-Aktie: Expertenschätzungen trüben ein!

JinkoSolar – Kursziel fällt stark!

Der Blick auf das mittlere Kursziel der JinkoSolar-Aktie trübt sich stark ein. So ist es von 58,69 bis auf nun 41,61 US-Dollar abgefallen. Als Schwäche wird angegeben, dass die Rentabilität ein Knackpunkt darstellt. Offensichtlich besteht bei JinkoSolar ein hoher Grad an Verschuldung. Daraus resultiert wenig Spielraum für Neuinvestitionen. Zudem wurden die Gewinnerwartungen in den letzten Monaten nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung