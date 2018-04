JinkoSolar Aktie: Es geht weiter seitwärts!

Bei er Aktie von JinkoSolar gab es in den letzten Tagen keine nennenswerten Bewegungen. Zwar kam es an einigen Handelstagen in der letzten Woche schon mal zu deutlichen Schwankungen, insgesamt bleibt das Papier aber in einem Seitwärtstrend, der nun schon seit dem letzten Kurssturz im Februar anhält. Mit einer Bandbreite zwischen 17 USD und 20 USD ist der Seitwärtskanal recht breit ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.