JinkoSolar-Aktie: Es geht überraschenderweise nicht nur aufwärts!

Heiß debattierten in den letzten Monaten Chartanalytiker über die Aktie des weltweit größten Solarmodul-Herstellers JinkoSolar. Wie eine Rakete schoss der Aktienkurs im Herbst 2020 von unter 20 Euro auf nahe 70 Euro hoch. Was folgte, war ein steter Seitwärtstrend in der Range zwischen 45 und 65 Euro. Als es vor Kurzem dann jedoch nahe 30 Euro ging, entbrannte über die vermeintlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung