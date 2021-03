JinkoSolar-Aktie: Erneut geschafft!

Endlich tut sich was bei der JinkoSolar-Aktie. Nach dem schlechten Start in den März zündete die Aktie die Kursrakete. In der vergangenen Woche konnte die Aktie unterm Strich um starke 20 % zulegen.

Dabei war in der ersten Handelswoche im März der Schrecken groß. So fiel der Kurs unter die langfristige 200-Tage-Linie (GD200). Doch zu Freude der Anleger schaffte die Aktie nun ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung