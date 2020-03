JinkoSolar-Aktie: Die Erholung geht weiter!

Die Aktie des chinesischen Photovoltaikkonzerns JinkoSolar hat im Zuge der Corona-Krise starke Verluste hinnehmen müssen. Zwischen dem 21. Februar – dem Beginn des Crashs – und dem 18. März ermäßigte sich der Kurs um mehr als 58 Prozent. Beim Stand von 11,42 US-Dollar wurde an der New Yorker Börse NYSE am vergangenen Mittwoch ein neues 12-Monats-Tief erreicht. Seitdem orientiert sich die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



