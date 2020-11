JinkoSolar Aktie: Einerseits – andererseits!

Ob diese Maßnahme der JinkoSolar Holding Co., Ltd. (kurz „JinkoSolar“) auch im Interesse der Streubesitz-Aktionäre war? Denn die Tochter „Jinko Solar Co., Ltd.“ (kurz „Jiang Jinko“) soll an das sogenannte STAR-Segment der Börse Shanghai gebracht werden. Das STAR-Segment ist laut JinkoSolar das „Sci-Tech innovation board“ der dortigen Börse. Um die Tochter für einen Börsengang da zu qualifizieren, wurde das Eigenkapital der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung