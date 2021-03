JinkoSolar Aktie: Druck auf die Margen?

Bei der JinkoSolar Holding Co., Ltd. (kurz „JinkoSolar“) könnten Sie den Finanzkalender auf der eigenen Internetseite ja schon etwas besser pflegen, finde ich. Denn in der Rubrik anstehende Termine („Upcoming Events”) findet sich nur der Hinweis, dass es keine solchen Termine gibt („There are currently no events to display“ heißt es wörtlich). Dabei würde ich schon gerne wissen, wann es hier ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung