JinkoSolar Aktie: Dramatisch – was kommt nun?

Die Freude und zugleich das Schrecken war in den vergangenen Tagen groß. Nachdem die Aktie am Mittwoch erfreulicherweise zunächst ein Allzeithoch (76,80 EUR) erreichen konnte, sackte daraufhin die Aktie rasant ab. So verlor die Aktie bis zum nächsten Handelstag 29 Prozent! Doch auch wenn die Höhe überraschend kam, war eine Kurskorrektur absehbar.

