JinkoSolar Aktie: Doppelt wichtig!

Den 19. November 2019 sollten sich Aktionäre der JinkoSolar Holding Co., Ltd. (kurz „JinkoSolar“) unbedingt vormerken. Denn dieser Tag könnte gleich doppelt wichtig werden – auch im Hinblick auf den Aktienkurs. Denn zum einen steht laut Finanzkalender da bei JinkoSolar die Veröffentlichung der Zahlen zum 3. Quartal an. So weit, so bekannt. Am Donnerstag teilte das Unternehmen aber mit, dass der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung