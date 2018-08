JinkoSolar-Aktie: Das Chartbild hellt sich weiter auf!

Die JinkoSolar-Aktie hat sich von dem Tiefschlag im Juni erholt und nun auch die Seitwärtsphase hinter sich gelassen. Die Solaraktie kletterte in den vergangenen Tagen über den wichtigen Widerstand bei 14,95 USD und setzte damit eine weitere Aufwärtsbewegung in Gang. Damit hat sich trendtechnisch in den vergangenen Tagen viel getan.

News zur Aktie: Kurs bewegt sich nun über dem Bollinger Band!

So ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.