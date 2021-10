JinkoSolar-Aktie: Chapeau – da ist der Ausbruch!

Die Aktie des chinesischen Photovoltaik-Konzerns JinkoSolar befindet sich seit Mitte Mai in einer Aufwärtsbewegung. Der Anstieg verlief zunächst sehr impulsiv und führte den Kurs im Juli auf ein Hoch bei 64,76 US-Dollar (USD). Damit war der Aktie in zwei Monaten eine Kursverdopplung gelungen. Was den Anlegern aber nicht gelang, war den seit Oktober 2020 bestehenden Abwärtstrend zu durchbrechen.

JinkoSolar-Aktie durchbricht Abwärtstrend

Auf Höhe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung