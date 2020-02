JinkoSolar Aktie: Der Blick nach Süden!

JinkoSolar durchlebte an der Börse zuletzt eine beeindruckende Entwicklung, welche kurz vor dem Wochenende zwar ins Stocken geriet, aber noch nicht zwingend am Ende angekommen sein muss. Ohne den Titel schlechtreden zu wollen, ist jetzt jedoch ein Blick in Richtung Süden nicht verkehrt. Denn das Risiko für Anleger ist nicht eben gering. Nur wenige Unterstützungen sichern JinkoSolar derzeit ab.

