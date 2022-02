JinkoSolar-Aktie: Die Bewertung wirft Fragen auf!

In einem schwachen Marktumfeld fällt die Aktie des chinesischen Photovoltaikkonzerns JinkoSolar am Donnerstag wieder etwas zurück. Die Abschläge belaufen sich auf fast 3 Prozent. Am Dienstag hatte das Papier noch deutlich zulegen können und Gewinne von mehr als 12 Prozent verbucht. Hintergrund waren deeskalierende Signale aus Russland. Der Kreml hatte erklärt, einen Teil seiner Truppen von den Grenzen zur Ukraine abzuziehen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



