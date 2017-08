JinkoSolar-Aktie: Ausbruch scheint geschafft – wo geht die Reise nun hin?

Liebe Leser,

in den letzten Wochen ging es mit der Aktie immer wieder rauf und runter, sodass der Ausbruch, der vor ein paar Wochen stattgefunden hatte, noch nicht in trockenen Tüchern war. In der dritten Augustwoche geht es aber weiter aufwärts, sodass die Wahrscheinlichkeit nun immer größer wird, dass der Ausbruch erfolgreich abgeschlossen werden kann.

Der hohe Wert beim Relative Stärke Index trübt die Stimmung etwas

Nun schon seit mehreren Wochen befindet sich der RSI-Wert oberhalb der 70-Punkte-Marke und damit im überkauften Sektor. Eine Korrektur wird dadurch immer wahrscheinlicher. Ob und wann diese stattfindet, ist jedoch weiterhin ungewiss.

Chartanalyse: Wo befinden sich die nächsten Kursziele?

Weiter steigende Kurse sind möglich, wenn das Kursniveau gehalten werden kann und die Volatilität etwas abnimmt. In ruhigeren Phasen kann die Aktie womöglich neue Kraft für einen weiteren Anstieg sammeln. Rücksetzer sollten nur bis zur bisherigen Abwärtstrendlinie gehen, da ein Fall darunter eine Rückkehr in den Abwärtstrend bedeuten würde. Die 200-Tage-Linie als Maßstab für die längerfristige Trendrichtung verläuft derzeit bei 16,28 Euro und damit deutlich unterhalb des aktuellen Kurses.

Ein Beitrag von Johannes Weber.