JinkoSolar-Aktie: Der Ausbruch kann gelingen!

Die JinkoSolar-Aktie erreichte im November 2017 bei 24,32 Euro ein Hoch und ging anschließend in eine lang anhaltende Korrektur über. Diese ließ den Kurs bis auf 6,43 Euro zurückfallen, ehe die Käufer an den Markt zurückkehrten und den Abverkauf Ende Oktober stoppen konnten. Die nachfolgende Erholungsbewegung führte den Kurs am 22. Februar auf 18,39 Euro nach oben, bescherte den Anlegern also ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.