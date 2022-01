JinkoSolar-Aktie: Am Scheideweg!

Das letzte Jahr lief auch für andere chinesische Größen nicht gut. So ist der chinesische Aktienindex MSCI China um etwa 19 % gesunken. Zwei Neuigkeiten rund um JinkoSolar begeistern jedoch gerade die Aktienwelt.

Zum einen steht der langersehnte IPO der JinkoSolar-Tochter Jiangxi Jinko bevor. Am chinesischen Kapitalmarkt gibt es schon jetzt eine hohe Erwartung an die Tochter. Doch es muss sich in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung