JinkoSolar-Aktie: Alles beim Alten?

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas":

Die JinkoSolar-Aktie fährt dieser Tage Achterbahn und verlangt ihren Anlegern damit einiges ab. In der vergangenen Woche ging es mit dem Papier nach einer langen Phase der Korrektur noch steil bergauf. Das weckte Hoffnungen auf eine mögliche Trendwende, wofür unter anderem der Wahlsieg von Joe Biden in den USA verantwortlich war. Jener machte Hoffnung darauf, dass in den USA erneuerbare Energien ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung