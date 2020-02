JinkoSolar Aktie: Die Aktionäre verlässt der Mut!

Für die Aktie von JinkoSolar sah zu Beginn der laufenden Woche noch recht gut aus. Zwar geriet das Papier im Zuge der schlechten Stimmung an den Märkten ins Minus. Die Verluste fielen zunächst aber deutlich geringer aus, als manch einer es befürchtet hatte. Vor allem am Montag kämpften die Bullen aktiv gegen Kursverluste an. Es scheint aber so, als hätte die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung