JinkoSolar-Aktie: Die Abwärtsbewegung dürfte fortgesetzt werden

Im Anschluss an das Tief vom 6. Dezember bei 39,33 US-Dollar konnte die JinkoSolar-Aktie einen neuen Anstieg einleiten und bis an den 50-Wochendurchschnitt bei 47,98 US-Dollar vordringen. Hier wurden die Bullen klar abgewiesen, sodass der Kurs in eine erneute Abwärtsbewegung überging. Sie hat in der Zwischenzeit das Niveau von 44,22 US-Dollar erreicht.

