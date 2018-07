Jinjiang schreibt Wettbewerb für neues Maskottchen und Titelsong für die Gymnasiade 2020 aus

Jinjiang, China (ots/PRNewswire) - Die Gymnasiade 2020 wird in derStadt Jinjiang im Südosten von China ausgerichtet. DasAusrichtungskomitee der Gymnasiade 2020 sucht für diese Veranstaltungnun weltweit nach Titelsongs und Maskottchen und hat Geldpreise inHöhe von insgesamt einer Million RMB ausgeschrieben.Bewerbungen für den Titelsong und das Maskottchen werden bis MitteAugust 2018 angenommen. Die Gewinner des besten Maskottchendesignsund Titelsongs erhalten jeweils 200.000 RMB (vor Steuern). Weitereausgezeichnete Arbeiten erhalten Geldpreise von 5.000 bis 100.000 RMB(vor Steuern).Alle eingereichten Arbeiten werden von einer Jury und öffentlichenRichtern in drei Stufen geprüft: Anfangsbewertung, Online-Voting undfinale Bewertung. Die ausgezeichneten Arbeiten werden in einerkünftigen Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt.Das Büro des Ausrichtungskomitees der 2020 Gymnasiade hofft, dassdie Einreichungen für den Titelsong und das Maskottchen dasvorgeschlagene Motto, mit dem sich Jinjiang um die Ausrichtung der2020 Gymnasiade beworben hatte, darstellen - "A Gathering forAdvancement, Better Us, Better Future" (Zusammenkunft fürFortschritt, ein besseres Wir, eine bessere Zukunft). Die prämiertenEinreichungen sollten auch das Konzept der Gymnasiade widerspiegeln,"eine lebenslange positive Erfahrung für Schüler weiterführenderSchulen zu kreieren".Die Gymnasiade - School Summer Games ist eine internationalesmultidisziplinäres Sport-Event, bei dem mehr als 3.000 junge Athletenaus Schulen der ganzen Welt zusammenkommen. Jinjiang, in dersüdöstlichen chinesischen Provinz Fujian gelegen, gewann dieAusschreibung für die Ausrichtung der Gymnasiade 2020, die am 15.Oktober in einer vom ISF-Ausrichtungskomitee durchgeführten geheimenAbstimmung stattfand, und ist damit nach Shanghai im Jahr 1998 diezweite chinesische Stadt, die die beliebte Veranstaltung ausrichtet.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter:http://www.ijjnews.com/zt/jxwztg/index.shtmlPressekontakt:Pang Mengxia+86-156-0690-0937fionapang3496@163.comOriginal-Content von: The Executive Committee of 2020 Gymnasiade, übermittelt durch news aktuell