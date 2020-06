Jinhan Fair für das Heim und Geschenke startet Online-Messe am 18. Juni

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Jinhan Fair, die One-Stop-Bezugsplattform für Innenausstattung, die Gestaltung von Garten und Außenbereichen und saisonale Geschenke, lädt Käufer weltweit ab dem 18. Juni zu ihrer einwöchigen Online-Ausstellung ein.Die Online-Plattform (i.jinhanfair.com) umfasst viele Aspekte einer regulären Offline-Ausstellung. Käufer aus aller Welt können hier potenzielle Lieferanten kennenlernen und Trendprodukte auf einfache und sichere Weise über den 3D-Ausstellungsraum, Produkte im Live-Stream, Instant Messages und andere digitale Mittel entdecken.3 Gründe für den Besuch dieser Online-Handelsmesse.- Live-Stream der ProdukteEine Top-Funktion ist der rund um die Uhr laufende Live-Stream und Online-Verkaufsstand. Die 900 Dekor- und Geschenkehersteller aus China stellen sich und ihre neuen Produkte per Video, VR und Live-Stream vor. Die Käufer können bei dieser Verkaufsförderung durch Teilnahme an der Live-Show mit dabei sein.- Einfacher Zugang zu 900 chinesischen HerstellernDer Gang durch die Handelsmesse wird für Käufer dank des 3D-Messeplans einfacher. Er wurde auf Basis der Echtzeitumgebung der Jinhan Fair erstellt und bietet ggf. intelligente Empfehlungen. Mit dem intelligenten Suchsystem können Käufer nach Ausstellern und Ständen suchen.- In Echtzeit kommunizieren und die passenden Partner findenMit dem Instant-Messaging-Tool, das rund um die Uhr bereitsteht, und der Online-Matchmaking-Funktion ermöglicht die Jinhan Fair es Käufern, direkt Kontakt mit Ausstellern aufzunehmen, Fragen einzureichen und Verhandlungsgespräche zeitlich einzuplanen.Teilnahme mit nur einem Klick: https://visitor.jinhanfair.com/links/285Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1179518/Jinhan_Fair.jpgPressekontakt:liaoweihua@jinhanfair.comMonica Liao86-20-89899617Suchbegriffe: Canton FairChina China Import und Export MesseCoronavirusInnenausstattungGartenbedarfWeihnachtenHandelsmessenOnline-AusstellungenLive-StreamWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/145408/4624500OTS: Jinhan Fair for home & giftsOriginal-Content von: Jinhan Fair for home & gifts, übermittelt durch news aktuell