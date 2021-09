Jingxi implementiert Entwicklungs- und Öffnungsstrategie zum Aufbau einer regionalen Hauptstadt

Jingxi, China (ots/PRNewswire) -Zwischen dem 10. und dem 13. September fand die 18. China-ASEAN Expo in Nanning im autonomen Gebiet Guangxi Zhuang statt. Im Rahmen der Messe unterzeichnete die Stadt Jingxi fünf Projekte mit Händlern, eine Gesamtinvestition von mehr als 29,4 Milliarden RMB. Das erklärte die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Jingxi.Auf der Investitionsförderungskonferenz der China-ASEAN Expo betonten die wichtigsten Führungskräfte von Jingxi, dass die Stadt die Unterstützung für Außenhandel und lokale Verarbeitungsunternehmen stärken würde, den Bau von Standardfabrikgebäuden für die Rohstoffverarbeitung und die schrittweise Umwandlung und Aufwertung des gegenseitigen Handels hin zur lokalen Verarbeitung fördern, den Gesamtumfang des Außenhandels ausweiten und die lokale Verarbeitung umfassend weiterentwickeln werde. Die Stadt werde sich bemühen, ein erstklassiges staatliches, rechtliches, kulturelles, marktwirtschaftliches und soziales Umfeld zu schaffen, um Unternehmern hochwertige Dienstleistungen zu bieten.Jingxi ist eine der wichtigsten Landpassagen, die Südwestchina mit Südostasien verbinden. Die Stadt grenzt auf einer Länge von 152,5 km an Vietnam. Sie verfügt über den Longbang-Hafen erster Art, den Yuexu-Hafen zweiter Art und vier Fronthandelsmärkte. Im März 2020 genehmigte der Staatsrat von China die Einrichtung der Schlüsselentwicklungs- und Eröffnungspilotzone Guangxi Baise und die Rolle von Jingxi als führendes Gebiet der Pilotzone. Im Januar 2021 genehmigte Guangxi die Einrichtung der Jingxi-Grenzzone für wirtschaftliche Zusammenarbeit. In den letzten Jahren hat Jingxi hervorragende Arbeit im Grenzhandel, bei der Armutsbekämpfung, im Tourismus und im Städtebau geleistet und Durchbrüche in der Grenzentwicklung und -öffnung erzielt. Von Januar bis Juli dieses Jahres erreichte das gesamte Außenhandelsvolumen von Jingxi 138,3 Milliarden RMB. Das ist ein Anstieg von 51 % gegenüber dem Vorjahr.In den nächsten Jahren wird Jingxi die "fünf Strategien" der Entwicklung und Öffnung, der Wiederbelebung des ländlichen Raums, der industriellen Stadtentwicklung, des ganzheitlichen Tourismus und der Verbesserung der städtischen Qualität weiter umsetzen. Die Stadt wird die qualitativ hochwertige Entwicklung Jingxi als führendes Gebiet der Schlüsselentwicklungs- und Eröffnungspilotzone Guangxi Baise, die Entwicklung des Demonstrations- und Leitgebiets für Grenzstabilität, Sicherheit, Wohlstand und Reichtum sowie den Bau von "zwei Bezirken und einer Stadt" als regionale Hauptstadt der China-ASEAN-Kooperation fördern.Links für Bildanhänge:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=402030Bildunterschrift: Longbang Port, Jingxi, ChinaLink: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=402042Bildunterschrift: Grenzbewohner von Jingxi geben Import- und Exportfrachtinformationen in das Zollanmeldesystem ein.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1635732/1_Longbang_Port.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1635733/2_Villagers.jpgPressekontakt:Herr ZengTel.: +86-10-63074558Original-Content von: The Publicity Department of Jingxi City, übermittelt durch news aktuell