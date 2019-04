Jinergy tritt in den ukrainischen Markt ein und hat sein Debüt auf der CISOLAR 2019

Kiev, Ukraine (ots/PRNewswire) - Am 17. April hat die JinnengClean Energy Technology Ltd. (Jinergy), ein in China ansässiger,technologieorientierter PV-Hersteller, mit seinen hocheffizientenSolarmodulen sein Debüt auf der CISOLAR 2019 (A34, ACCO InternationalExhibition Center).Die Daten zeigen, dass der ukrainische PV-Markt seit 2018 einenstarken Aufwärtstrend verzeichnete und zum ersten Mal unter den zehnbesten ausländischen Märkten für chinesische PV-Unternehmenrangierte. Angesichts dieses vielversprechenden aufstrebenden Markteshat Jinergy sein Layout verstärkt und mit hochmodernen, innovativenTechnologien Anerkennung erhalten. Aktuell hat Jinergy Aufträge aufdem ukrainischen Markt von PV-Modulen mit einer Leistung von mehr als100MW erhalten.Auf der Ausstellung zeigte Jinergy das bifacialePERC-Doppelglasmodul mit einer Bifacialität von 78 % und einerzusätzlichen Energiegewinnung von 5 % - -25 % auf der Rückseite. DieStromerzeugung und die Stromerzeugungskosten wurden ohne nennenswerteSteigerung der Kosten deutlich optimiert, wodurch sich eine höhereRendite für Investoren ergibt.Des Weiteren wurde das HJT-Modul von Jinergy wegen seinerunglaublich hohen Effizienz das Highlight der Ausstellung. Mit derbifacialen Stromerzeugung, exzellenter Leistung bei geringenLichtverhältnissen, einem ultraniedrigen Temperaturkoeffizienten und-abbau, wurde die Gesamterzeugung durch das HJT-Modul von Jinergyverglichen mit normalen polykristallinen Modulen um 44 % gesteigert.Zum aktuellen Zeitpunkt hat die Effizienz der durchschnittlichenMassenproduktion von HJT-Zellen von Jinergy einen Grad von 23,79 %und eine Effizienz bei experimentellen Zellen von 24,73 % erreicht.Die Leistung des JNHM72-Champion-Moduls erreichte 452,5W.Als neu ernannter Tier 1 Solarmodulhersteller aufgeführt von derBNEF wird Jinergy die Erkundung des internationalen Marktes weiterbeschleunigen. Im Jahr 2018 lagen die Exporte von Jinergy bei 40 %aller Sendungen und für dieses Jahr wird erwartet, dass diese Zahlauf 50 % ansteigen wird. Laut Dr. Liyou Yang, Geschäftsführer vonJinergy, konzentriert sich Jinergy im Rahmen des Ergreifens vonChancen auf dem inländischen und ausländischen Markt auf den PV-Marktin den "One Belt, One Road"-Ländern und darauf, die internationaleEnergiewende mit verlässlichen und hochqualitativen Produktenvoranzubringen.Jingergy lädt seine Partner außerdem dazu ein, seinehocheffizienten Solarmodule auf dem Stand von Jinergy (A1.710) aufder Intersolar Europe zu entdecken, die vom 15. - 17. Mai stattfindenwird.Informationen zu JinergyJinergy ist ein Unternehmen im Bereich umweltfreundlicheTechnologie, das unter der Jinneng Group firmiert, bei der es sich umeinen der staatlichen Energiekonzerne in China handelt. DasUnternehmen verfolgt eine Technologie-Iterationsstrategie und hatbereits polykristallinen Modulen, monokristallinen PERC-Modulen undHJT-Modulen bereits drei Generationen hochmoderner Technologieherausgebracht.Zum Ende des Jahres 2018 verfügte Jinergy über eineProduktionskapazität von insgesamt 2GW mit polykristallinen,monokristallinen PERC- und HJT-Modulen. Im Jahr 2017kommerzialisierte Jinergy seine hocheffizienten HJT-Produkte und wirddie Produktionskapazität innerhalb von drei Jahren in den GW-Bereichskalieren.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/627983/JINERGY_Logo.jpgPressekontakt:Yvonne Wang+86-354-3108385marketing@jinergy.comOriginal-Content von: Jinneng Clean Energy Technology Ltd., übermittelt durch news aktuell