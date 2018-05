Jinergy gibt Fortschritte bei der Serienproduktion von PERC- und HJT-Solarmodulen bekannt

Schanghai (ots/PRNewswire) - Jinneng Clean Energy Technology Ltd.(Jinergy) hat im Rahmen des dritten Jinergy Developer Forum (JDF2017) von Jinergy, das während der SNEC 2018 PV Power Expo stattfand,Fortschritte in der Serienproduktion von monokristallinenPERC-Solarmodulen und HJT-Solarmodulen bekannt gegeben.Die Leistung und Qualität der PERC-Solarmodule (Passivated Emitterand Rear Cell) von Jinergy befinden sich durch Anwendung derfortschrittlichen ALD-Technologie mit Intelligence Manufacturing undOnline-SPC (Statistical Process Control) weiterhin auf hohem Niveau.Momentan sind die 72-Zellen-365W-PERC-Solarmodule für über 80% derLeistung verantwortlich, wobei die lichtinduzierte Degradation (LID)im ersten Jahr unter 1,5% liegt. Und die Leistung vonHochleistungsmodulen wird in Zukunft weiter ansteigen. Das ersteGroßsolarkraftwerk in Whyalla im Süden Australiens ist eines dervielen Projekte, welche die PERC-Solarmodule von Jinergy verwenden.Das Projekt wird geschätzte 10 GWh Strom pro Jahr produzieren.Angesichts einer durchschnittlichen Konversionsrate von bis zu21,8% und des Anstiegs der Leistung pro Quadratmeter um 7% können mitden PERC-Solarmodulen von Jinergy die Systemkosten pro Watt reduziertund eine stabile Kapitalrendite (ROI) erzielt werden. Gemäß Dr. Yangsind HJT-Module angesichts der Beschleunigung derEnergierestrukturierung und der FiT-Reduktion die ideale Lösung, umdie Stromgestehungskosten (LCOE) - dem verbreiteten Standard zurBeurteilung der Investition bei PV-Kraftwerken - nachhaltig zusenken.Jinergy ist der erste PV-Hersteller, der eine Serienproduktion vonHJT-Solarmodulen im Festlandchina aufnimmt. Momentan ist diedurchschnittliche Effizienz der Serienproduktion von HJT-Zellen höherals 23,27%. Es wird erwartet, dass diese bis Ende 2018 auf 24%ansteigen wird. Wegen des Bifacial-Designs kann die Stromerzeugungmit HJT-Modulen von Jinergy durch unterschiedliche Anwendung -beispielsweise auf Grasflächen, Betonböden, Schneefeldern undReflektortüchern - um 10% auf 30% erhöht werden. DieErzeugungskapazität von HJT-Modulen von Jinergy ist insgesamt 44%höher als bei herkömmlichen Modulen. Jinergy ist ebenfalls das erstePhotovoltaik-Unternehmen, welches gemäß dem neuen IEC-Standard(International Electrotechnical Commission) zertifiziert wurde. ImRahmen dieses neuen Standards wurden die Anforderungen bezüglichDesign und Produktion von PV-Modulen erhöht. Die Produktionskapazitätder Produktionsbasis von HJT-Zellen und -Modulen von Jinergy wird aufGW-Niveau erhöht und die Kosten werden sinken, um Durchbrüche bei denStromgestehungskosten zu erzielen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/627983/JINERGY_Logo.jpgPressekontakt:Yvonne Wang+86-138-1851-3086Yvonne.Wang@jinergy.comOriginal-Content von: Jinneng Clean Energy Technology Ltd., übermittelt durch news aktuell