Jinduicheng Molybdenum: Tut sie es schon wieder?

Jinduicheng Molybdenum weist zum 07.09.2018 einen Kurs von 6,1 CNH an der BörseShanghai auf. Das Unternehmen wird unter "Diversified Metals & Mining" geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Jinduicheng Molybdenum liegt mit einem Wert von 81,75 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Metals & Mining" von 0. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Jinduicheng Molybdenum beläuft sich mittlerweile auf 6,8 CNH. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 6,1 CNH erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -10,29 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 6,27 CNH. Somit ist die Aktie mit -2,71 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Jinduicheng Molybdenum erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -33,26 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metals & Mining"-Branche sind im Durchschnitt um 1,21 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -34,47 Prozent im Branchenvergleich für Jinduicheng Molybdenum bedeutet. Der "Materials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,21 Prozent im letzten Jahr. Jinduicheng Molybdenum lag 34,47 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.