Jin Jiang International präsentierte Gesamtauftritt auf der weltweit größten Tourismusmesse ITB Berlin

Shanghai (ots/PRNewswire) - Jin Jiang International (Group) Co.,Ltd. (im Folgenden Jin Jiang International genannt) und derenHauptmarken waren zusammen auf der 51. ITB Berlin vertreten, nachdemsie mit Erfolg die Louvre Hotels Group, die Plateno Group und dieVienna Hotels Group erworben hatten.Foto - http://photos.prnasia.com/prnh/20170314/0861702267Erster Gesamtauftritt auf der ITB Berlin zeigt die Stärke von JinJiang InternationalVom 8. bis 12. März fand die ITB Berlin, die größte Tourismusmesseder Welt, auf dem Messegelände Berlin ExpoCenter statt. Jin JiangInternational hatte als einer der größten integriertenTourismuskonzerne Chinas ein großartiges Debüt an Messestand 119 inHalle 9. Innerhalb des Jin Jiang Ausstellungsbereichs waren Jin JiangHotel, die Louvre Hotels Group, Plateno Group und Vienna HotelsGroup, der US-amerikanische Partner Magnuson Hotel sowie die zu JinJiang International zugehörige Jin Jiang-Tourismusagentur für In- undAuslandsreisen versammelt, um die Stärke und Kompetenz von Jin JiangTourism im Hinblick auf Hotels, Tourismus, Entwicklung und Investmentzu zeigen sowie weitere Aspekte für globale Geschäftsreisende,Ausstellungseinkäufer und Besucher vorzustellen und ihnen dieMöglichkeit für persönliche Gespräche zu geben.Über die letzten zwei Jahre hat Jin Jiang Internationalerfolgreich die Übernahme der zweitgrößten Hotelgruppe in Frankreich,der Louvre Hotel Group, abgeschlossen und dann das strategischeInvestment in die Plateno Group und Vienna Hotels Group realisiert.Die Zahl der Hotels und Resorts hat sich schnell auf 7.260 erhöht;die Zahl der Zimmer liegt bei mehr als 720.000, die sich auf 537Standorte in 64 Ländern und Regionen verteilen. Damit rangieren sieunter den fünf Spitzenplätzen der weltweiten Hotels.Integration der globalen Ressourcenzuordnung, Beschleunigung desProzesses der InternationalisierungZur optimalen Erschließung der globalen Möglichkeiten hat JinJiang International als Sponsor die themenbezogenen Aktivitäten derITB "China Night" komplett unterstützt und Branchenpartner, Anbieterund Fachvertreter eingeladen, um gemeinsam über internationaleTourismuskooperation zu diskutieren. "Jin Jiang hat eintraditionelles Geschäftsmodell, ist aber gleichzeitig auch ein jungesUnternehmen. Im Hinblick auf die Anzahl der Hotels steht Jin Jiangauf dem ersten Platz in China und Asien und auf dem fünften Platz inder Welt", erläuterte Chen Liming, Vice President von Jin JiangInternational, auf der ITB Berlin. "Jin Jiang wird weiterhin seineRessourcen einsetzen, um Auslandsreisen, insbesondere nach Europa,für chinesische Reisende zu fördern." Diese vielversprechende Zusagefand bei ausländischen Tourismusunternehmen großen Anklang.Nach dem erfolgreichen Abschluss der Fusionen und Akquisitionenarbeitet Jin Jiang International konsequent im Bereich der globalenZuordnung von Ressourcen, verbindet die internationalen Ressourcenund ihre jeweiligen Vorteile, integriert die einheimischen undinternationalen Märkte und die beiden Ressourcenarten, setzt auf dieStrategie "globales Profil, transnationales Geschäft" und verstärktdie Unternehmensaktivitäten des "Hinausgehens" in ein weltweitpräsentes Unternehmen.Aufgrund der soliden Umsetzung dieser Strategie des"Hinausgehens", die von den herausragenden chinesischenTourismusunternehmen Chinas unter der Führung von Jin JiangInternational verwirklicht wird, hat die gesamte TourismusbrancheChinas einen hohen Status in der Welt erreicht und zunehmend mehrAufmerksamkeit gewonnen.Jin Jiang International Hotels zum ersten offiziellen Hotelpartnerder ITB China ernanntVor nicht allzu langer Zeit hat man bei der ITB Berlinbeschlossen, die Ausstellung auch nach China zu bringen und diese alsITB China zu bezeichnen. Auf der Pressekonferenz der ITB China 2017,die am 2. März im Jin Jiang Tower in Shanghai abgehalten wurde,kündigten die Organisatoren an, dass die erste ITB China in diesemJahr in Shanghai vom 10. bis zum 12. Mai stattfinden werde. Diedreitägige Messe wird ihren Schwerpunkt auf den Markt Auslandsreisenvon China aus legen. Gleichzeitig gaben die Jin Jiang InternationalHotels bekannt, dass sie zum ersten offiziellen Hotelpartner der ITBChina werden. Dies wird Jin Jiangs Unterstützung für die Messebranchedes internationalen Tourismus noch weiter verstärken und auch einebeispiellose Aufmerksamkeit in der Branche finden; der Messestand ITBChina war ebenfalls ausgebucht.Als Chinas führende Hotelgruppe mit Sitz in China ist Jin JiangInternational eine weltoffene Unternehmensgruppe und hat es sich zurAufgabe gesetzt, die renommierte europäische Louvre-Marke nach Asienzu bringen, um Gästen diese einmaligen Produkt- undDienstleistungserfahrungen zu bieten. Außerdem soll auch die MarkeJin Jiang auf dem internationalen Markt gefördert werden, um dieglobale Tourismusgemeinde besser über die Geschichte und das Konzeptdes aufmerksamen Service von Jin Jiang Hotel zu informieren. InZukunft wird Jin Jiang International aus der global erweitertenPraxis lernen, die inländische und internationale Marktgestaltungweiter ausbauen und sich auf die Entwicklung eines einheimischen undweltweiten kompletten Hotel-Markensystems fokussieren, um diezunehmend vielfältigen und personalisierten Verbraucherwünsche aufdem Tourismusmarkt besser zu erfüllen.Pressekontakt:Lei Lei+86-21-2037-5036shirley.lei@jinjianghotels.comOriginal-Content von: Jin Jiang International Hotel Management Co. Ltd, übermittelt durch news aktuell